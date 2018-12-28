Какими новыми словами и выражениями обогатился русский язык в 2018 году?

Фото из открытых источников

Сводка пополнения запаса русской разговорной словесности за 2018 года по версии издательства «НьюИнформ».

В обиход граждан России вошли слова, отражающие события прошедшего года, например такие неологизмы как «рыбкагейт», «собянинки», «харрасить», «хайпожор» и «телененавиденье». Возможно часть этих выражений выйдет из употребления когда спровоцировавшие их появление события уйдут на второй план.

Кроме того, множество существовавших до этого, имен собственных стали употребляться чаще в контексте значимых событий уходящего года. Торговый центр «Зимняя вишня», сгоревший в Кемерово, названия единиц вооружения «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник», имена футболистов Мамаева и Кокорина, пакет Яровой. Часто на слуху стали появляться такие выражения как «период дожития», «пенсионная реформа», «церковный раскол».

Также стали крылатыми искрометные фразы чиновников: «Макарошки стоят всегда одинаково», «Государство не просило вас рожать», «Кора дуба и боярышника» (в обоснование инициативы о запрете импортных лекарств). Кроме того, русская речь обогатилась такими оценочными выражениями как «ледяная война» (ввиду обострения взаимоотношений между Россией и Америкой) и «мусорные бунты».