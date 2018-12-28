Перечислены самые постыдные выходки туристов

Представители Ассоциации туристических операторов России перечислили самые постыдные поступки туристов в 2018 году. Итоговый перечень представлен на официальном сайте АТОР.
На первом месте списка — вопиющий случай, который имел место в Денверском художественном музее (США). Здесь арестовали восемнадцатилетнего Джейка Зибенлиста, который уничтожил десяток произведений искусства второго века нашей эры.
Второе место занял случай в Египте — туристы из Дании решили заняться любовью на Великой пирамиде Хеопса, да еще и запечатлели процесс документально, а затем выложили в интернет.
Третью строку списка постыдных выходок туристов заняли путешественники из Великобритании, которые при помощи баллончика с краской испортили расположенную в Бангкоке (Таиланд) стену, построенную в седьмом веке.
Среди прочих стыдных выходок путешествующих граждан стоит отметить драку туристок из США и Нидерландов за место для селфи у фонтана в Италии, случай в екатеринбургском центре искусств "Главный проспект", где девушка повредила картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойя, пытаясь сделать селфи, а также еще одно связанное с селфи происшествие, которое случилось в Лос-Анджелесе — тут девушка пыталась сделать "себяшку" на выставке Саймона Берча и в результате просто уничтожила инсталляцию — любительница селфи толкнула один из постаментов, а тот упал и вызвал эффект домино.
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