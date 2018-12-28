Американец прошел Антарктиду с невероятным рывком в финале

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Американский спортсмен Колин О'Брэди прошел от одного берега Антарктиды до другого за пятьдесят четыре дня, имея при себе только лыжи, сани и несколько рюкзаков. При этом, в финале своего путешествия мужчина и вовсе шокировал общественность, осуществив 32-часовой марш-бросок на сто тридцать километров.

О'Брэди проходил больше, чем первоначально планировал, почти каждый день — в среднем американец преодолевал двадцать семь - тридцать пять километров пути в сутки.

А под конец путешествия спортсмен вообще "сошел с ума" — он шел не останавливаясь тридцать два часа — и это после пятидесяти с лишним дней пути, когда силы мужчины уже были буквально на исходе.

Полторы тысячи километров по ледяной пустыне, в одиночку, в тридцатиградусный мороз — это просто нечто невообразимое. Мало кто верил в реальность плана О'Брэди, однако он доказал, что человеческий организм способен на многое. Ранее, как стоит отметить, никто не пересекал Антарктиду в одиночку и пешком — предыдущие одиночные покорители самого южного континента пользовались кайтами или получали снабжение по дороге.

Американец шел не по прямой — такой трек, как говорят специалисты, невозможен. То есть, сперва О'Брэди дошел до Южного полюса, а затем двинулся к противоположному берегу континента (речь идет о крае земляного основания Антарктиды, а не о крае ледника, который находится гораздо дальше).