Стилист Руслан Громов о главных тенденциях в новогоднем макияже

Фото из открытых источников

До Нового года остаются считанные дни, поэтому приготовления к торжествам выходят на финишную прямую. Самое время вспомнить о новогоднем макияже, который, как считает стилист Руслан Громов, должен быть максимально эффектным и смелым.

Глиттерные тени, пигменты и стразы будут оставаться актуальными еще долго, поэтому на Новый год можно использовать их максимально — праздничный макияж позволит вам, что называется, сиять, поэтому без внимания вы точно не останетесь.

"Юные девушки могут позволить себе наносить блестки не только на глаза, но и на брови. Это креативно и привлекательно, поэтому на Новый год можно не ограничивать себя в подобных вещах", — цитирует Громова информационный портал "Актуальные новости".

Тем, кто пока не готов к столь смелым экспериментальным практикам, Громов посоветовал как следует запастись яркими пигментами, которыми стоит покрывать глаза и губы. Основные колористические тренды сезона — желтые и коричневые оттенки, а самый главный хит 2019-го года — золотой цвет.

"Не стесняйтесь экспериментировать с разноцветными стрелками и тушью — я советую сочетать золотые тени с черными стрелками, так вы сможете создать максимально привлекательный контраст", — говорит стилист, добавляя, что вы выборе хайлайтера стоит руководствоваться простым правилом — смуглым девушкам лучше подходят теплые оттенки, а обладательницам бледного лица — холодные.