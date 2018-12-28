Стилист Руслан Громов о главных тенденциях в новогоднем макияже

До Нового года остаются считанные дни, поэтому приготовления к торжествам выходят на финишную прямую. Самое время вспомнить о новогоднем макияже, который, как считает стилист Руслан Громов, должен быть максимально эффектным и смелым.
Глиттерные тени, пигменты и стразы будут оставаться актуальными еще долго, поэтому на Новый год можно использовать их максимально — праздничный макияж позволит вам, что называется, сиять, поэтому без внимания вы точно не останетесь.
"Юные девушки могут позволить себе наносить блестки не только на глаза, но и на брови. Это креативно и привлекательно, поэтому на Новый год можно не ограничивать себя в подобных вещах", — цитирует Громова информационный портал "Актуальные новости".
Тем, кто пока не готов к столь смелым экспериментальным практикам, Громов посоветовал как следует запастись яркими пигментами, которыми стоит покрывать глаза и губы. Основные колористические тренды сезона — желтые и коричневые оттенки, а самый главный хит 2019-го года — золотой цвет.
"Не стесняйтесь экспериментировать с разноцветными стрелками и тушью — я советую сочетать золотые тени с черными стрелками, так вы сможете создать максимально привлекательный контраст", — говорит стилист, добавляя, что вы выборе хайлайтера стоит руководствоваться простым правилом — смуглым девушкам лучше подходят теплые оттенки, а обладательницам бледного лица — холодные.
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