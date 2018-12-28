Эксперты назвали самую опасную профессию для жизни и здоровья человека

Стюардессами мечтают стать очень многие девушки, но в реальности эта профессия является не только романтичной, но и одной из самых опасных для здоровья и жизни, так что лучше знать о всех ее подводных камнях заранее.
Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что бортпроводники гораздо чаще остальных умирают от онкологических болезней, и, в частности, от меланомы, которая представляет собой один из самых смертоносных видов рака. Причина простая — постоянное пребывание на большой высоте сопровождается обучением космической радиацией.
Кроме лучей из космоса, развитию онкологических болезней способствует ненормированный рабочий день, постоянная жизнь в условиях искусственного света, стресс, и прочие верные спутники стюардесс.
Представительницы и представители профессии, которых обошел стороной рак, подвергаются другим, не менее значительным опасностям.
У стюардесс и стюардов нередко фиксируются психологические нарушения, которые могут приводить к тяжким последствиям и даже самоубийствам. Риск суицида среди персонала авиакомпаний в целом выше в полтора-два раза, чем среди остальных людей.
Спровоцированные перепадами давления боли в суставах и потеря слуха, а также проблемы со сном, расстройства репродуктивной системы и постоянные инфекционные болезни — это дополнительные "мелочи", завершающие общую картину.
Америка и ее президент не устают удивлять мир оригинальностью и, мягко говоря, неординарностью решен...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.