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Алексей Воробьев стал единственным россиянином, вошедшим в ТОП-100 самых чувственных мужчин мира

Четверг, 27 Декабря 2018 13:21
Алексей Воробьев стал единственным россиянином, вошедшим в ТОП-100 самых чувственных мужчин мира Фото из открытых источников

Портал Starmometr опубликовал итоги ежегодного голосования "100 самых чувственных мужчин планеты". Организаторы голосования подчеркнули, что чувственность мужчины определяется не только красотой или рельефным торсом, но и наличием таланта. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Более 7 миллионов проголосовавших из Азии, Америки и Европы включили в топ-100 мирового рейтинга нашего соотечественника, Алексея Воробьева. Помимо него в список попали : Крис Пайн, Крис Хемсворт, Ченнинг Татум, Криштиану Рональду, Том Харди, Райан Рейнолдс, Райан Гослинг, Энрике Иглесиас, Джастин Бибер, Роберт Патиссон, Дейвид Бекхэм и другие мировые звезды из самых разных областей. 

 

Наш актер, режиссер и музыкант стал единственным россиянином, попавшим в этот список. 

 

Это не удивительно, так как харизматичный русский красавчик, известный за океаном после успеха в популярном американском сериале UnREAL, имеет за плечами не только множество иностранных проектов, но и музыкальное видео, ставшее вирусным, и собравшее более 800 миллионов просмотров по всему миру. 

 

Алексей явно не собирается останавливаться на достигнутом, и продолжает завоевывать Америку. Артист только что вернулся из первого концертного тура по Западному побережью США, где выступал вместе с самой продаваемой певицей в истории Гаваейв - Анухеей. Концерты Алекса Сперроу, как его там называют, ориентированные на американскую аудиторию, с американским бэндом и англоязычным альбомом, написанным вместе с лучшими мировыми музыкальными продюсерами, прошли на "ура". 

 

Музыка, харизма и невероятная энергетика нашего Артиста покорила зрителей от Сиэтла до Сан Франциско. 

 

"You are f***ing amazing!" («Ты просто офигительный» - в цензурном переводе) - кричали Алексею зрительницы в американском городе Портланд, и мы не можем с ними не согласиться! :))

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости рейтинг
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