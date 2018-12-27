Алексей Воробьев стал единственным россиянином, вошедшим в ТОП-100 самых чувственных мужчин мира

Портал Starmometr опубликовал итоги ежегодного голосования "100 самых чувственных мужчин планеты". Организаторы голосования подчеркнули, что чувственность мужчины определяется не только красотой или рельефным торсом, но и наличием таланта. Подробнее - в материале Planet Today.
Более 7 миллионов проголосовавших из Азии, Америки и Европы включили в топ-100 мирового рейтинга нашего соотечественника, Алексея Воробьева. Помимо него в список попали : Крис Пайн, Крис Хемсворт, Ченнинг Татум, Криштиану Рональду, Том Харди, Райан Рейнолдс, Райан Гослинг, Энрике Иглесиас, Джастин Бибер, Роберт Патиссон, Дейвид Бекхэм и другие мировые звезды из самых разных областей.
Наш актер, режиссер и музыкант стал единственным россиянином, попавшим в этот список.
Это не удивительно, так как харизматичный русский красавчик, известный за океаном после успеха в популярном американском сериале UnREAL, имеет за плечами не только множество иностранных проектов, но и музыкальное видео, ставшее вирусным, и собравшее более 800 миллионов просмотров по всему миру.
Алексей явно не собирается останавливаться на достигнутом, и продолжает завоевывать Америку. Артист только что вернулся из первого концертного тура по Западному побережью США, где выступал вместе с самой продаваемой певицей в истории Гаваейв - Анухеей. Концерты Алекса Сперроу, как его там называют, ориентированные на американскую аудиторию, с американским бэндом и англоязычным альбомом, написанным вместе с лучшими мировыми музыкальными продюсерами, прошли на "ура".
Музыка, харизма и невероятная энергетика нашего Артиста покорила зрителей от Сиэтла до Сан Франциско.
"You are f***ing amazing!" («Ты просто офигительный» - в цензурном переводе) - кричали Алексею зрительницы в американском городе Портланд, и мы не можем с ними не согласиться! :))
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