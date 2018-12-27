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Рождественские колядки могут привести к стрессу

Четверг, 27 Декабря 2018 13:17
Рождественские колядки могут привести к стрессу Фото из открытых источников

Рождественские песни и колядки, которые из года в год повторяются в течение новогоднего периода, раздражают некоторых людей до такой степени, при которой у них начинается серьезный стресс. Изучением этого феномена, особенно выраженного в Соединенных Штатах Америки, занялись ученые.

 

В США, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", самыми распространенными рождественскими песнями являются "Счастливого Рождества" Майкла Бубле и "Белого Рождества" Бинга Кросби.

 

Установлено, что даже если специально избегать этих песен, доносящихся в канун Рождества из каждого источника музыки, то они все равно повторятся так много раз, что повлияют на психоэмоциональное состояние.

 

"Все дело в слишком многократном повторении мелодий. Любая песня, кроме разве что совсем уж любимых, начинает раздражать, если прослушать ее очень много раз. Этот феномен в полной мере справедлив для рождественской музыки — если вы прослушаете плейлист из мелодий-символов праздника один раз, то у вас появится рождественское настроение, если два или три раза, то оно никуда не денется, но если вы будете слышать все эти песни каждый день в течение нескольких недель, то вот тут-то и начнется стресс", — говорят ученые.

 

По данным которых, двадцать три процента американцев вообще не любят рождественские мотивы, а в Великобритании таких людей примерно двадцать пять процентов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Рождество
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