Рождественские колядки могут привести к стрессу

Рождественские песни и колядки, которые из года в год повторяются в течение новогоднего периода, раздражают некоторых людей до такой степени, при которой у них начинается серьезный стресс. Изучением этого феномена, особенно выраженного в Соединенных Штатах Америки, занялись ученые.
В США, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", самыми распространенными рождественскими песнями являются "Счастливого Рождества" Майкла Бубле и "Белого Рождества" Бинга Кросби.
Установлено, что даже если специально избегать этих песен, доносящихся в канун Рождества из каждого источника музыки, то они все равно повторятся так много раз, что повлияют на психоэмоциональное состояние.
"Все дело в слишком многократном повторении мелодий. Любая песня, кроме разве что совсем уж любимых, начинает раздражать, если прослушать ее очень много раз. Этот феномен в полной мере справедлив для рождественской музыки — если вы прослушаете плейлист из мелодий-символов праздника один раз, то у вас появится рождественское настроение, если два или три раза, то оно никуда не денется, но если вы будете слышать все эти песни каждый день в течение нескольких недель, то вот тут-то и начнется стресс", — говорят ученые.
По данным которых, двадцать три процента американцев вообще не любят рождественские мотивы, а в Великобритании таких людей примерно двадцать пять процентов.
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