Астанинец сделал предложение девушке надписью из 63 машин

Фото из открытых источников

Житель Астаны сделал впечатляющее предложение своей девушке — он с друзьями сложил для нее надпись "Выходи за Маке" (так зовут героя-романтика) из шестидесяти трех легковых автомобилей.

Масштабное романтическое действо, в подготовке к которому было задействовано приличное количество людей, снималось на видео (смотрите ниже) при помощи летающего дрона с камерой, изображение с которой мужчина показал своей возлюбленной непосредственно во время предложения.

Трудно представить себе, чтобы после такого грандиозного предложения девушка отказалась, поэтому она, к счастью, согласилась связать свою дальнейшую жизнь с любителем невероятных сюрпризов.

Далеко не все предложения руки и сердца заканчиваются столь благополучно.

В Пакистане, например, летом 2018-го года застрелили 18-летнюю девушку, которая отвергла предложение — жених посчитал, что отказавшись стать его женой, девушка заслужила выстрел в голову из пистолета.

А вот китайский жених, решивший сделать предложение, прыгнув с парашютом, застрял на дереве и потребовал экстренной помощи, чем в некоторой степени испортил торжественность момента, но с другой стороны — сделал его по-настоящему незабываемым (правда, девушка сказала китайцу "нет", но это уже и не важно, главное, что он остался жив).