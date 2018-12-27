На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут к самым популярным достопримечательностям столицы

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Жители и гости столицы могут поближе познакомиться с городом благодаря новой экскурсионной программе на портале «Узнай Москву», где до 13 января 2019 года доступно путешествие по семи наиболее популярным местам в центре города, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Разработанный специально для зимних праздников маршрут начинается на Манежной площади, затем проходит через Красную площадь, ГУМ, Никольскую улицу, Лубянку и Новую площадь. Заключительной достопримечательностью в рамках праздничной экскурсии является парящий мост в «Зарядье».

«Протяженность специальной новогодней прогулки по Москве — около четырех километров. Экскурсия займет чуть больше часа. В маршрут включены семь достопримечательностей, они отмечены точками на интерактивной карте. Нажав на них, можно узнать об истории этих мест», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы совершить прогулку по новому направлению, необходимо установить на телефон мобильное приложение «Узнай Москву» или зайти в мобильную версию портала. Праздничная экскурсия будут доступна до окончания фестиваля «Путешествие в Рождество», то есть до 13 января 2019 года.