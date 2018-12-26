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Назван процент забывших итим-игрушки в отелях россиян

Среда, 26 Декабря 2018 15:16
Назван процент забывших итим-игрушки в отелях россиян Фото из открытых источников

Россияне забывают в гостиницах не только зарядки для мобильных телефонов, предметы одежды и туалетные принадлежности, но и интимные игрушки. И происходит это, судя по результатам специального онлайн-исследования, проведенного сервисом Ostrovok.ru, довольно часто.

 

Процент россиян, забывающих в отелях интим-игрушки, выше чем, например, процент граждан, забывающих там же детские игрушки. Если говорить в цифрах, то игрушки для взрослых хотя бы раз забывали в гостиницах тринадцать процентов опрошенных граждан, а игрушки для детей — семь процентов.

 

Чаще всего, к счастью, россияне забывают в отелях все-таки не интим-игрушки, а нечто более ожидаемое — например, одежду и обувь. За этот вариант отдали свои голоса тридцать процентов опрошенных.

 

На второй позиции рейтинга вещей, которые чаще всего забывают в отелях — техника. Это, в частности, мобильные телефоны и зарядные устройства для них, а также аккумуляторы, наушники с плеерами, портативные компьютеры, цифровые камеры, и так далее. Технику забывают в отелях тридцать процентов респондентов.

 

Семнадцать процентов опрошенных забывают в гостиницах косметику и разнообразные туалетные принадлежности. Десять процентов забывают книги, а также мелкие сувениры.

 

Реже всего россияне забывают в гостиницах деньги, документы и ключи — за этот вариант проголосовали всего пять процентов респондентов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости гостиницы
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