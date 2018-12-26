Коля Коробов стал лучшим ведущим 2018 года по версии телеканала «Жара»

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«Лучшим ведущим 2018 года» по версии телеканала «Жара» стал юный артист Коля Коробов. Премия ему вручена за программу «S.T.A.R.S GIRLS с Колей Коробовым и Алексеем Воробьевым», которую он ведет со своим наставником и другом Алексеем Воробьевым.

Награждение состоялось 23 декабря на концерте Жара Kids, где Коля Коробов исполнил свой безусловный хит «Найди меня».

Артист с большой благодарностью и восторгом принял награду телеканала «Жара», назвав ее почетной и важной. Она заявил, что это событие останется в памяти на всю жизнь, хотя надеется, что в дальнейшем его ждут и другие награды. Также Коля Коробов на своей страничке в Instagram сообщил своим поклонникам, что в Вегасе на концерте #ЖАРАkids он с радостью встретился с @mr.alexsparrow. Далее он рассказал, что весь день проведет на съемках программы «S.T.A.R.S GIRLS».

Как известно, Алексей Воробьев помог Коле Коробову сделать первые шаги в артистической карьере. Они записали дуэтом песню «Ямайка», которая моментально стала суперпопулярной на российском YouTube.