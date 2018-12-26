Мужчина 7 месяцев обновлял соцсети убитой жены, чтобы родные ничего не узнали

Фото из открытых источников

Житель Индии убил свою экс-супругу, а затем на протяжении семи месяцев вел ее страницы в соцсетях, чтобы друзья и родственники женщины не заметили ее смерть. Об уникальном случае пишет Times of India.

Убийцу зовут Дхармендра Пратап Сингх, он живет в городе Горакхпур и работает хирургом. Расставшись с женой, Дхармендра не сумел сохранить с ней сколько-нибудь дружеские отношения, т.к. она требовала у мужчины деньги и имущество, и, при этом, шантажировала его.

В какой-то момент отношения между бывшими супругами испортились до такой степени, при которой хирург столкнул свою экс-возлюбленную со скалы, расположенной где-то среди бескрайних пиков Непала.

Тело женщины было обнаружено в июне 2018-го года — к тому моменту ее родственники уже заподозрили что-то неладное, однако подозрения появились у них значительно позже, чем могли бы, так как убийца обновлял страницы своей жертвы в социальных сетях, чтобы создать видимость того, что она жива.

Расследовавшие дело полицейские сперва подозревали второго мужа убитой, однако после того, как у следствия появилась детализация телефонных разговоров женщины, все встало на свои места — правоохранители задержали ее первого мужа, который в результате длительного допроса сознался в содеянном. Оказалось, что он действовал с двумя сообщниками — сейчас все трое арестованы и находятся в тюрьме.