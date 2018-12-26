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Эксперты выяснили секрет счастья на работе

Среда, 26 Декабря 2018 10:32
Эксперты выяснили секрет счастья на работе Фото из открытых источников

Руководители компаний, стремящиеся повысить степень комфорта своих сотрудников, чтобы увеличить производительность труда, наверняка заинтересуются секретами счастья на работе, которыми поделились зарубежные ученые.

 

Материал, посвященный секретам счастья на рабочем месте, опубликовал информационный портал "Актуальные новости". По данным опроса компании Gallup Poll, семьдесят процентов сотрудников не используют свой истинный потенциал в полной мере, поэтому повышение коэффициента счастья на работе — весьма актуальная для работодателей задача.

 

Опрошенные в рамках масштабного исследования граждане признались, что их производительность труда снижается в основном из-за эмоциональной оторванности от рабочего места. Несчастные сотрудники в итоге начинают работать против интересов компании (непреднамеренно), а также в целом демонстрируют крайне низкую продуктивность.

 

Проблему в некоторой степени решает повышение заработной платы, однако корни проблемы никуда не деваются и через время она проявляется вновь, поэтому от руководства требуются более радикальные меры.

 

"Если создать сотруднику условия, при которых он может работать с высокой автономией и не спрашивать разрешения на осуществление каких-то рутинных действий, то счастье повышается действительно значительно", — советуют эксперты.

 

Гибкий график, возможность удаленной работы, самостоятельное планирование рабочего расписания и другие подобные меры тоже неплохо повышают показатели счастья на работе.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости счастье
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