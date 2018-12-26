В Германии массово исчезают Санта Клаусы по необычной причине

Фото из открытых источников

В канун Рождества и Нового года жители Германии столкнулись с неожиданной проблемой — в стране фиксируется острейшая нехватка Санта-Клаусов. В чем причина этого таинственного явления — попытались разобраться местные СМИ.

Оказалось, что все дело в недостаточном заработке — спрос на аниматоров есть, но платить им сколько-нибудь прилично никто не желает, поэтому в этом году актеры решили заняться какими-то более прибыльными делами, чем работой Санты.

Вот они, дикие проявления капитализма — невысокий доход стал причиной, по которой десятки тысяч немецких детей рискуют остаться без новогоднего поздравления от Санты. Родители рвут на себе волосы, в срочном порядке покупают костюмы и осваивают ремесло Санты самостоятельно, а профессиональные актеры лишь посмеиваются, наблюдая за всей этой суетой со стороны.

Ситуация, тем временем, настолько серьезная, что Санта-Клаусам предлагают по пятьсот евро за пару выступлений. И даже при такой оплате желания побыть сказочным персонажем почему-то ни у кого нет.

"Да, в этом году практически невозможно найти Санту. Нам-то, взрослым, без разницы, а вот за детей, конечно, обидно. Они остались без одного из самых главных атрибутов праздника", — говорит Вилли Дамен, владелец агентства организации праздников.

Рождество в Германии, как стоит отметить, в целом довольно сильно преобразилось в последнее время — поговаривают, что так произошло из-за масштабного наплыва мигрантов.