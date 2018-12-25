Ученые из США выяснили причины возникновения "милой агрессии"

Фото из открытых источников

Калифорнийские исследователи опубликовали статью, описывающую закономерность между мозговыми паттернами и «милой агрессией» (желанием «задушить в объятиях»). По мнению ученых, выявленная неврологическая реакция предохраняет нас от эмоциональной перенагрузки.

Мозговая активность в системе вознаграждения напрямую связана с «агрессивным умилением», также тут задействован сложный механизм обработки эмоций.

В исследовании принимали участие 54 человека, в возрасте от 18 до 40 лет, которые в ходе эксперимента должны были обозревать фотографии маленьких животных и детей. При этом их мозговая деятельность подвергалась магнитоэнцефалографии, что позволяло точно отражать эмоциональный фон подопытных.

В ходе практической части эксперимента, участникам был предложен опросник на предмет их эмоционального состояния, при этом, большинство испытуемых призналось, что во время просмотра изображений очаровательных существ испытывали порыв крепко сжать его от нахлынувших чувств умиления.

На основании увиденного ученые предположили, что такой порыв может считаться защитной реакцией, чтобы эмоциональная система поощрений не вышла из-под контроля при виде чрезмерно милого существа.