Учёные нашли причину преждевременной смерти человека

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Американские учёные изучили взаимодействие между внезапной смертностью человека и переживанием потери супруга. Утрата супруга и последующие морально-нравственные страдания могут провоцировать воспалительный процесс в организме, который в свою очередь отражается на работе сердечной мышцы.

В публикации со ссылкой на исследование были приведены данные о том, что разведенные люди склонны вести менее здоровы образ жизни. При этом те, кто пережил утрату супруга вследствие его смерти, переживают изменения в организме, не связанные с образом жизни. Более низкий сердечный ритм отличает вдовцов и вдов, также исследованы воспалительные процессы.

Выборка из ста человек, похоронивших своих спутников за последний триместр, была изучена путем анкетирования по вопросам уровня негативных эмоций. Также был проведен забор крови с последующим анализом содержания пептидных молекул и выявление наличия воспалительных процессов.

Тяжесть переживаний от происшествия напрямую взаимосвязана с уровнем цитокинов (белков, синтезируемых иммунной системой) в крови. Тем самым впервые доказано, что депрессивные переживания стимулируют воспаление, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти.