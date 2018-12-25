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Учёные нашли причину преждевременной смерти человека

Вторник, 25 Декабря 2018 18:21
Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Фото из открытых источников

Американские учёные изучили взаимодействие между внезапной смертностью человека и переживанием потери супруга. Утрата супруга и последующие морально-нравственные страдания могут провоцировать воспалительный процесс в организме, который в свою очередь отражается на работе сердечной мышцы.

 

В публикации со ссылкой на исследование были приведены данные о том, что разведенные люди склонны вести менее здоровы образ жизни. При этом те, кто пережил утрату супруга вследствие его смерти, переживают изменения в организме, не связанные с образом жизни. Более низкий сердечный ритм отличает вдовцов и вдов, также исследованы воспалительные процессы. 

 

Выборка из ста человек, похоронивших своих спутников за последний триместр, была изучена путем анкетирования по вопросам уровня негативных эмоций. Также был проведен забор крови с последующим анализом содержания пептидных молекул и выявление наличия воспалительных процессов.

 

Тяжесть переживаний от происшествия напрямую взаимосвязана с уровнем цитокинов (белков, синтезируемых иммунной системой) в крови. Тем самым впервые доказано, что депрессивные переживания стимулируют воспаление, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти.

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Иванова Мария Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Смерть
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