Составлен список самых популярных слов 2018 года

Фото из открытых источников

Алексей Михеев, главред портала "Словари XXI века", представил список самых популярных слов уходящего 2018-го года. В перечень попали такие знаковые слова и словосочетания, как макарошки, автокефалия, солсберецкий собор, предпенсионный возраст, мамаево кокорище, новичок, валежник и хайли лайкли.

И это лишь скромная часть итогового списка, в котором можно обнаружить и довольно странные на первый (и даже второй) взгляд слова. Например — томос.

Желтые жилеты, Зимняя вишня, нога Акинфеева, мусорные полигоны, Крымский мост — популярные словосочетания, как видим, связаны с теми или иными громкими событиями, пережитыми обществом (как российским, так и вообще) в этом году.

Политические события, как показывают самые популярные слова года, волнуют российских граждан очень сильно.

Например, скандал, спровоцированный загадочным отравлением экс-сотрудника ГРУ в британском городе Солсбери, казалось бы, никак не должен тревожить российского обывателя, но шум в СМИ заставил людей уделять этой далекой для них проблеме более чем серьезное внимание. Как любят говорить представители высшего руководства Российской Федерации — задумайтесь, кому это выгодно.

Если попытаться выделить самое главное слово года, то это, вероятно, "пенсионный". Да, пенсионная реформа в 2018 году действительно стала ключевым событием года в России.