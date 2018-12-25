Кокорин и Мамаев присоединятся к «Неделе добра» Движения «Сорок Сороков»

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В начале января 2019 года общественное движение «Сорок Сороков» проведет масштабную всероссийскую акцию «Неделя добра», в рамках которой в СИЗО №2 ФСИН России («Бутырка») состоится благотворительный футбольный матч с участием находящихся под следствием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Подробнее - в материале Planet Today.

«Неделя добра» - всероссийская миссионерская акция, реализуемая благотворительным фондом "Сорок Сороков" и региональными отделениями движения «Сорок Сороков». Акция начнется сразу после православного Рождества и будет идти вплоть до Крещения 19 января по всей стране. «Неделя добра» будет состоять из различных благотворительных мероприятий, в рамках которых будет собираться помощь нуждающимся людям.

В Москве «Неделя добра» пройдет в том числе в виде давно запланированного футбольного матча между участниками Движения «Сорок Сороков» и командой ФСИН, ряды которой пополнят Павел Кокорин и Александр Мамаев. Сами футболисты, по словам основателя-координатора Движения Андрея Кормухина, отреагировали на эту инициативу с энтузиазмом и изъявили готовность принять участие в благотворительной игре. «Мы надеемся, что для ребят этот матч станет таким событием, которое скажется благотворно на их состоянии подавленности. Им будет приятно от понимания того, что они участвуют в добром деле и помогают людям», - прокомментировал А.Кормухин.

Технические детали и форматы сбора помощи в рамках матча в бутырском СИЗО в данный момент согласуются Движением с ФСИН России и благотворительными фондами.

Движение «Сорок Сороков» уже давно сотрудничает с ФСИН и регулярно проводит товарищеские футбольные матчи в московских следственных изоляторах, в том числе в «Бутырке» и женском СИЗО №6. Таким образом Движение «Сорок Сороков» реализует миссионерско-благотворительную программу помощи заключенным в тяжелой жизненной ситуации и программу «Православие и спорт», которая стартовала несколько лет назад с одноименного фестиваля в парке-музее «Коломенское».

Андрей Кормухин, основатель-координатор Движения «Сорок Сороков»:

«Мы организуем этот матч не просто ради матча, а чтобы даже те, кто находятся в заключении понимали, что они тоже могут творить добро в общественном пространстве в те дни, когда весь православный мир славит рождение Христа. На самом деле мы уже давно проводим подобные матчи, в 2018 году состоялось несколько таких игр. ФСИН всегда нам идет навстречу в этом вопросе и поддерживают нашу миссионерско-благотворительную деятельность. Офицеры ведомства хорошо понимают, что такие мероприятия идут на пользу заключенным, помогают их социализации.

Но на самом деле мы не ограничиваемся только футбольными мероприятиями, а еще и помогаем проводить регулярные богослужения, помогаем заключенным, особенно в женском СИЗО, где девушкам приходится рожать в заключении, и где бывают элементарные проблемы с памперсами. Недавно мы собрали средства и поменяли купольный крест в храме СИЗО №6, который находился в ветхом состоянии.

Поэтому этот матч не будет чем-то исключительным. Это просто еще одно мероприятия в рамках масштабной благотворительный миссионерской программы Движения «Сорок Сороков» и благотворительного фонда "Сорок Сороков", реализуемой совместно с ФСИН».