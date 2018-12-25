Вторник 25 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Кокорин и Мамаев присоединятся к «Неделе добра» Движения «Сорок Сороков»
﻿

Кокорин и Мамаев присоединятся к «Неделе добра» Движения «Сорок Сороков»

Вторник, 25 Декабря 2018 13:02
Кокорин и Мамаев присоединятся к «Неделе добра» Движения «Сорок Сороков» Фото из открытых источников

В начале января 2019 года общественное движение «Сорок Сороков» проведет масштабную всероссийскую акцию «Неделя добра», в рамках которой в СИЗО №2 ФСИН России («Бутырка») состоится благотворительный футбольный матч с участием находящихся под следствием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Подробнее - в материале Planet Today.

 

«Неделя добра» - всероссийская миссионерская акция, реализуемая благотворительным фондом "Сорок Сороков" и региональными отделениями движения «Сорок Сороков». Акция начнется сразу после православного Рождества и будет идти вплоть до Крещения 19 января по всей стране. «Неделя добра» будет состоять из различных благотворительных мероприятий, в рамках которых будет собираться помощь нуждающимся людям.

 

В Москве «Неделя добра» пройдет в том числе в виде давно запланированного футбольного матча между участниками Движения «Сорок Сороков» и командой ФСИН, ряды которой пополнят Павел Кокорин и Александр Мамаев. Сами футболисты, по словам основателя-координатора Движения Андрея Кормухина, отреагировали на эту инициативу с энтузиазмом и изъявили готовность принять участие в благотворительной игре. «Мы надеемся, что для ребят этот матч станет таким событием, которое скажется благотворно на их состоянии подавленности. Им будет приятно от понимания того, что они участвуют в добром деле и помогают людям», - прокомментировал А.Кормухин.

 

Технические детали и форматы сбора помощи в рамках матча в бутырском СИЗО в данный момент согласуются Движением с ФСИН России и благотворительными фондами.

 

Движение «Сорок Сороков» уже давно сотрудничает с ФСИН и регулярно проводит товарищеские футбольные матчи в московских следственных изоляторах, в том числе в «Бутырке» и женском СИЗО №6. Таким образом Движение «Сорок Сороков» реализует миссионерско-благотворительную программу помощи заключенным в тяжелой жизненной ситуации и программу «Православие и спорт», которая стартовала несколько лет назад с одноименного фестиваля в парке-музее «Коломенское». 

 

Андрей Кормухин, основатель-координатор Движения «Сорок Сороков»:

 

«Мы организуем этот матч не просто ради матча, а чтобы даже те, кто находятся в заключении понимали, что они тоже могут творить добро в общественном пространстве в те дни, когда весь православный мир славит рождение Христа. На самом деле мы уже давно проводим подобные матчи, в 2018 году состоялось несколько таких игр. ФСИН всегда нам идет навстречу в этом вопросе и поддерживают нашу миссионерско-благотворительную деятельность. Офицеры ведомства хорошо понимают, что такие мероприятия идут на пользу заключенным, помогают их социализации.

 

Но на самом деле мы не ограничиваемся только футбольными мероприятиями, а еще и помогаем проводить регулярные богослужения, помогаем заключенным, особенно в женском СИЗО, где девушкам приходится рожать в заключении, и где бывают элементарные проблемы с памперсами. Недавно мы собрали средства и поменяли купольный крест в храме СИЗО №6, который находился в ветхом состоянии.

 

Поэтому этот матч не будет чем-то исключительным. Это просто еще одно мероприятия в рамках масштабной благотворительный миссионерской программы Движения «Сорок Сороков» и благотворительного фонда "Сорок Сороков", реализуемой совместно с ФСИН».

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости
Интернет и СМИ
Главное за сутки
РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия гарантирует поставку газа в Европу даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.…
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.…
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб Телевизионный техцентр "Останкино" обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками против "Первого канала", который задолжал центру сто шестьдесят четыре миллиона рублей. Информация об этом была получена "Ъ" из картотеки…
Читайте также
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Плавучая установка, при помощи которой компания The Ocean Cleanup намеревалась очистить океан от пластикового мусора, не смогла ничего собрать. Авторы проекта говорят, что эксперимент провалился из-за низкой скорости буксиров, двигатели…
Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Телевизионные шоу про предсказателей даже в XXI веке не теряют своей привлекательности, люди ежедневно находят новые способы поверить в шанс предсказать судьбу. В интернете всплыла факсимильная копия газеты «Комсомольская правда»,…
Исследователи назвали три возраста одиночества человека Исследователи назвали три возраста одиночества человека Независимо от пола, социального и семейного положения, каждый человек склонен время от времени считать себя покинутым. Учёные из Калифорнии определили, возрастные периоды, в которые люди склонны ощущать душевное одиночество наиболее…
Тема дня
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей

Вот, собственно, и приплыли к тому, что каждый получает по заслугам и ни одно доброе дело не остаётс...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.