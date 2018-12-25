В какие регионы едут жители страны на Новый год?

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Отечественные туристические операторы фиксируют рост интереса жителей России к отдыху внутри страны. Об этом свидетельствует, например, статистика продаж туров в новогодний период — пишет издание "ПолитЭксперт", информацией с которым поделился Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

По словам Зарецкого, тринадцать процентов туров с перелетом и проживанием, приходящихся на грядущие новогодние праздники, были приобретены пользователями Travelata на российские курорты. В прошлом году этот показатель был на уровне восьми процентов, то есть, видно отчетливый рост.

Если говорить о конкретных направлениях, то среди самых популярных отечественных курортов для новогоднего отдыха стоит выделить Адлер (сорок семь процентов туров), Крым (двадцать четыре процента), Красную Поляну (двадцать один процент) и Сочи (пять процентов). Остальные три процента купивших новогодние туры внутри РФ выбрали другие российские курорты.

Средняя стоимость тура в Адлер с проживанием и перелетом — тридцать четыре тысячи рублей. Отдохнуть на Новый год в Крыму стоит несколько дороже — сорок четыре тысяч рублей. В Ялте, куда отправляется каждый третий купивший тур в Крым, отдых еще дороже, чем в целом по полуострову — пятьдесят восемь тысяч.

"Самый дорогой праздничный тур внутри РФ стоил в этом году двести пять тысяч рублей. За эти деньги четверо взрослых и двое детей проведут неделю в Красной Поляне. Речь идет о туре без питания", — отмечает Зарецкий.