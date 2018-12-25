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Для того, чтобы сделать идеальный бутерброд с красной икрой, нужно взять идеальный хлеб, идеальную икру и идеальное масло. Кроме того, к бутерброду неплохо бы подать шампанское. Тоже, как вы уже догадались, идеальное. О премудростях, которые нужно знать россиянам, решившим как следует подготовиться к встрече Нового года, пишет издание Nation News.

Начинать приготовление бутерброда с икрой необходимо с основы, то есть — с хлеба. Если вы выберете плохой хлеб, то исправить ситуацию не поможет даже самые лучшие икра и масло, так что уделите вопросу достаточное внимание и найдите хороший хлеб. Нужен качественный белый хлеб или батон — эксперты рекомендуют продукцию "Анапского хлебокомбината", но подойдут и другие проверенные производители.

Далее следует намазать на хлеб сливочное масло. С его выбором, очевидно, тоже нужно заморочиться — советуем ознакомиться с исследованиями представленного на полках российских магазинов масла и выбрать самое достойное. Это, например, соответствующая всем самым высоким стандартам продукция торговой марки "Братья Чебурашкины".

Ну и, конечно же, красная икра. К ее выбору нужно приступать только после ознакомления с рекомендациями Роскачества. Отметим лишь, что нужно смотреть исключительно на банки со знаком ГОСТ, на которых указано, из какой конкретно рыбы добыта икра.

Теперь шампанское. В России есть более полусотни видов этого напитка, и не все из них являются качественными. Для того, чтобы знать, что брать, нужно снова-таки ознакомиться с рекомендациями Роскачества.