Шеф-повара рассказали, чем заменить оливье

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Россияне, которые решили сломать удерживающие постоянность бытия духовные скрепы и перестать есть салат оливье на Новый год, могут ознакомиться с рекомендациями от лучших шеф-поваров, которые рассказали информагентству РИА Новости, что можно поставить на новогодний стол вместо бессмертного творения повара Люсьена Оливье.

Шеф-повар Роман Орлов, например, рекомендует отказаться от оливье в пользу стерляди горячего копчения с печеной свеклой, крымского сладкого лука с горчичным соусом, и беби-картофеля.

Кроме того, можно сделать салат из авокадо, мандаринов, помело, огурцов (свежих), листьев салата, и заправить его соусом из сладкого чили и оливкового масла.

А в качестве закуски отлично подойдет молодой сулугуни с томатами и песто из кинзы и петрушки. Надоевшие бутерброды с красной икрой Орлов предлагает заменить так называемыми "смерребродами" — скандинавскими бутербродами на зерновом хлебе.

На горячее можно приготовить утиные ножки конфи с мандаринами и томленой красной капустой, или, например, плечо барашка, запеченное в духовке при низкой температуре.

В общем, приготовить вместо оливье, как видим, можно много чего. Но разве сравнятся все эти диковинные блюда с нежно любимым россиянами месивом из соленых огурцов, вареной картошки, колбасообразных изделий и зеленого горошка с яйцами, залитого с майонезом? Вопрос очень комплексный и дискуссионный.