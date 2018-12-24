Вор сам вызвал полицию, когда застрял в авто, которое хотел украсть

По сообщению полиции города Тронхейм (Норвегия), в отделение поступил звонок от злоумышленника, который пытался угнать автомобиль. Угонщик был вынужден самостоятельно совершить звонок в полицейский участок, так как застрял в машине.
После прибытия на место происшествия, полицейские обнаружили в салоне транспортного средства 17-летнего подростка, при этом двери машины было невозможно открыть по причине неожиданной блокировки.
Подросток сделал попытку угнать машину, однако пусковое устройство автомобиля не поддалось вору, а блокировка замка дверей машины окончательно спутала его планы. Несостоявшемуся угонщику пришлось совершить звонок в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов помогли ему выбраться из машины.
Ранее данное лицо уже попадало в поле зрения правоохранительных органов, парень несколько раз был пойман на мелком воровстве.
Несколько лет назад в Великобритании происходил подобный случай, однако там двери автомобиля до приезда полиции заблокировали соседи его законной владелицы, увидев за рулем совершенно постороннего человека. Несмотря на угрозы и попытки выбить стекло, гражданам удалось удержать вора на месте и передать его в руки полиции.
Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначальн...
Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...
Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.