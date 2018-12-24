В ходе эксперимента ученые определили лучший бокал для шампанского

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В преддверии главного праздника в году, вопрос выбора бокалов для игристого вина особенно актуален. Журналистам, используя научные данные, поддержку экспертов и собственные вкусовые ощущения, удалось выяснить, какая форма бокала для шампанского является самой оптимальной для сохранения газации напитка.

Газация напитка влияет не только на его вкус, но и запах, что в целом составляет общее впечатление от употребления. Пузырьки газа помогают напитку сохранять приятный запах, что соответственно улучшает и его вкусовые качества.

Было протестировано множество емкостей, среди которых широкий бокал формы «купе» показал самый слабый результат – из-за широкой площади поверхности бокала, напиток слишком быстро выветривается, не давая времени, чтобы насладиться его вкусом. Привычный большинству, высокий и узкий бокал формы «флейта» не зря оказался самым пригодным сосудом для подачи игристого вина – узкое горлышко не давало газу испариться более минуты.

Результаты тестирования других емкостей также показали, что «флейта» - самый оптимальный выбор для подачи шампанского в новогоднюю ночь.

Также существует экспертное мнение насчет размера пузырьков в шампанском – часть специалистов считают, что чем меньше пузырьки, тем дольше они сохраняются в напитке, другие же напротив, считают, что крупные пузырьки лучше передают вкус и аромат шампанского.