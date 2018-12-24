Какая погода ждет петербуржцев в Новый год?

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Жители Санкт-Петербурга будут встречать Новый год со снегом — пишет информационный портал "Инфореактор", ссылающийся на ведущего специалиста Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации.

Марина Макарова, главный специалист российского Гидрометцентра, пообещала петербуржцам Новый год со снегом.

Об иных вариантах, как стоит отметить, никто не размышляет сколько-нибудь всерьез, потому что Новый год без снега автоматически лишается от пятидесяти до семидесяти пяти процентов праздничности.

Посудите сами — как можно радоваться приходу Нового года, стоя по колено в грязи с промокшим фейерверком в руках? Вот и Марина Макарова говорит, что это невозможно, но жителям Северной столицы такой вариант, к счастью, не грозит.

"Снег в Санкт-Петербурге должен сохраниться на праздничный период. То есть, будет сохраняться устойчивый осадочный слой. Петербуржцев, соответственно, ожидает ярко выраженный зимний характер погоды, который считается благоприятным для встречи Нового года", — говорит Макарова, отмечая, что более точный прогноз можно будет сделать за пять дней до последнего дня года.

Стопроцентную гарантию снежного Нового года в Питере, как добавила Макарова, может дать только главный синоптик города, который по этому случаю должен выступить со специальным обращением к гражданам.