Ксения Круглова - звездный дизайнер

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«Дизайнер, как художник, рисует картину вашей индивидуальности на чистом листе жилья, купленного вами» …

Стоит прислушаться к словам Ксении. Ведь недаром она является «звездным» дизайнером в Москве.

Красивая девушка, талантливый дизайнер, владелица Группы компаний «LUX INTERIORS» и очень интересный собеседник Ксения Круглова любезно согласилась дать нам интервью. Она рассказала, почему выбрала эту профессию, и как видит свою основную миссию.

- Ксения, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в дизайн?

- Изначально я работала совсем в другой сфере. Десять лет я посвятила себя отделу продаж в крупнейшей страховой компании, дослужившись до его руководителя. Но не было ощущения того, что профессия приносит полное удовлетворение от реализации себя, как личности.

Я все время мечтала присоединиться в работе к своему супругу, известному московскому архитектору Николаю Круглову, который организовал группу компаний «Lux Interiors». Поэтому решила, что нужно действовать, а не просто мечтать.

Ушла от страхования и всего, что с ним связано. Но хочу сказать, что полученный опыт очень пригодился и в дальнейшем моем развитии, особенно умение делегировать, которому я научилась на руководящей должности.

В 2013 году окончила институт Бизнеса и Дизайна (B&D), получила диплом Bachelor of Art Британской школы дизайна. Обучение было очень сложным, программа настолько насыщенной, что только 5 человек смогли защитить диплом. А в группе было 25 учеников. Представляете, какие там требования? Спасибо огромное мужу за поддержку. Именно он верил в меня и был уверен, что дойду до конца.

Теперь мы идеально дополняем друг друга, вместе реализовываем крупные проекты и наслаждаемся результатами общего дела.

- Ксения, расскажите нам, какие отношения у Вас складываются с клиентами?

- Я всегда стараюсь относиться к клиенту, как к близкому человеку. Нужно уметь слышать клиента, понимать, что он хочет, помогать определиться с выбором.

Иногда клиент сам еще не понял, чего он хочет. А дизайнер должен увидеть и узнать. Недаром нас называют психологами. И это правда!

Я общаюсь со своими клиентами не только в рабочее время. Бывают поздние звонки, переписка по выходным, много вопросов. Это моя работа и я понимаю, что сервис 24/7 в нашем деле очень важен.

Дизайнер – это человек, который определит, где и настолько комфортно вы будете спать, сколько шагов вы сделаете после пробуждения к первой чашке кофе, насколько комфортным будет ваш утренний моцион, и настолько быстро вы подберете подходящий костюм.

Если ваше утро было позитивным, значит и день будет хорошим. Моя задача сделать ваш дом таким, чтобы туда хотелось постоянно возвращаться. Чтобы вы чувствовали себя в нем уютно и комфортно, любили каждую мелочь.

И это у меня получается. Наши клиенты советуют нашу компанию своим детям, близким и друзьям. С гордостью показывают интерьер гостям.

- Ксения, какими качествами должен обладать талантливый дизайнер?

- Понятие слова «талант» у каждого разное. Я расскажу вам свое видение.

Я очень люблю работать с фактурами, цветом и декором. Нужно обладать тонким чувством стиля и гармонии, чтобы создавать достойные интерьеры. Но не стоит забывать о практичной стороне. Нужно учитывать эргономику, функциональность пространства, следить за тенденциями мирового дизайна и новыми материалами.

Я обожаю интерьеры-трансформеры, новые технологии и эко-материалы.

- Расскажите нам немного о деятельности Вашей компании в целом?

В 2017 году мы с мужем стали лауреатами Главного Всероссийского конкурса Interior Awards за лучший дом в стиле Традиции.

На сегодняшний совместно со своими сотрудниками мы реализовали более 150 успешных проектов. Объекты находятся по всему миру. В Испании, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Киеве, Оренбурге, Чувашии и т.д.

Мы занимаемся, как созданием дизайн интерьера жилых, так и общественных помещений для крупнейших компаний:

• банк в ЖК «Триумф Палас», Москва

• ресторан BarBarella на Китай-Городе в Москве

• гостиница в Оренбурге

• салон стилиста Александра Тодчука на Арбате

• бутик модной одежды в Барселоне

• ювелирный бутик-театр на Остоженке

Мы делали проекты ресторанов и квартир звезд шоубизнеса, дома известных бизнесменов, нескольких участников ТОП-100 списка Форбс и многое другое.

В планах, развиваться и расти. У нас своя команда. Мы не закрываем потребности клиента только созданием проекта. Мы его реализовываем до последнего штриха. Мы получаем объект в бетоне и отдаем клиенту со шторами и посудой, наши клиенты получают полный авторский и технический надзор от начала и до конца, строгую отчетность о проделанной работе, гарантии и при желании, могут вообще не появляться в квартире до окончания работ, бывало и такое и не раз.

Вот почему к нам возвращаются вновь и рекомендуют.

- Ксения, спасибо Вам за такую интересную беседу. Мы желаем Вам творческих успехов в профессии и счастья в личной жизни. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

- Верьте в себя. Всегда! Если чего-то хотите от жизни, не отступайте, и все получиться.