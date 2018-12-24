Понедельник 24 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» ТОП-10 самых опасных стран в мире для туризма
﻿

ТОП-10 самых опасных стран в мире для туризма

Понедельник, 24 Декабря 2018 09:45
ТОП-10 самых опасных стран в мире для туризма Фото из открытых источников

Рейтинг стран, отправляться в которые стоит только серьезно подготовившись, представило издание Nation News, опубликовавшее десятку самых опасных туристических направлений.

 

Подборка основана на результатах специального доклада, подготовленного Всемирным экономическим форумом. Эксперты изучили обстановку в ста тридцати шести государствах мира и определили самые опасные для путешественников страны.

 

Топ-10 самых опасных стран выглядит вполне предсказуемо — это Колумбия, Йемен, Республика Эль-Сальвадор, Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас и Украина (ну наконец-то хоть какая-то "перемога" у Киева). Как видим, в десятке почему-то нет ни Афганистана, традиционно присутствующего в подобных списках (нет, там не стало безопаснее), ни Сирии с Ираком, так что на самом деле на планете больше опасных мест.

 

Впрочем, если пройтись по лидерам рейтинга, то видно, что составлен он вполне грамотно. Вот, например, Колумбия — это точно одна из самых опасных стран для туриста. На первый взгляд государство выглядит как туристический рай (тропические леса, живописные плантации, Анды, старинные замки, красивейшее Карибское море), но не стоит обманываться — в Колумбии просто запредельный уровень криминала, при котором вас не только ограбят сразу же по прилету, но и похитят, чтобы потом требовать выкуп.

 

В Йемене с криминалом получше (ненамного), но в стране идет вооруженное противостояние между правительственными войсками и хуситами, так что если вы хотите посмотреть на объекты из списка памятников культуры ЮНЕСКО, то лучше подождать, пока война закончится.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Туризм
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя, следом наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. "Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные…
Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек 281 человек погиб в результате цунами в Индонезии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф. Пропавшими без вести числятся…
Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности. "Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам…
Читайте также
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Плавучая установка, при помощи которой компания The Ocean Cleanup намеревалась очистить океан от пластикового мусора, не смогла ничего собрать. Авторы проекта говорят, что эксперимент провалился из-за низкой скорости буксиров, двигатели…
Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Телевизионные шоу про предсказателей даже в XXI веке не теряют своей привлекательности, люди ежедневно находят новые способы поверить в шанс предсказать судьбу. В интернете всплыла факсимильная копия газеты «Комсомольская правда»,…
Обнаружена новая опасность дефицита сна Обнаружена новая опасность дефицита сна Люди, страдающие от дефицита сна, склонны к употреблению вредной пищи в опасных объемах, и, соответственно, рискуют приобрести ожирение. К такому выводу пришли исследователи из Германии, подтвердившие свои предположения в рамках…
Тема дня
Не пора ли в России смолкнуть «вражьим голосам»? Не пора ли в России смолкнуть «вражьим голосам»?

Проверка, инициируемая Роскомнадзором в отношении британской медиакорпорации BBC, по сути, знаменует...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

Да, есть много вопросов, по которым страны успешно сотрудничают - 2.6%
По некоторым вопросам удается найти общий язык - 6.1%
Нет, США уже неоднократно нарушали двусторонние договоренности - 79.9%
Россия является ненадежным партнером для США - 5.7%
Не интересуюсь данным вопросом - 3.6%

Всего голосов:: 2703

 

Анекдот дня

Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.