ТОП-10 самых опасных стран в мире для туризма

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Рейтинг стран, отправляться в которые стоит только серьезно подготовившись, представило издание Nation News, опубликовавшее десятку самых опасных туристических направлений.

Подборка основана на результатах специального доклада, подготовленного Всемирным экономическим форумом. Эксперты изучили обстановку в ста тридцати шести государствах мира и определили самые опасные для путешественников страны.

Топ-10 самых опасных стран выглядит вполне предсказуемо — это Колумбия, Йемен, Республика Эль-Сальвадор, Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас и Украина (ну наконец-то хоть какая-то "перемога" у Киева). Как видим, в десятке почему-то нет ни Афганистана, традиционно присутствующего в подобных списках (нет, там не стало безопаснее), ни Сирии с Ираком, так что на самом деле на планете больше опасных мест.

Впрочем, если пройтись по лидерам рейтинга, то видно, что составлен он вполне грамотно. Вот, например, Колумбия — это точно одна из самых опасных стран для туриста. На первый взгляд государство выглядит как туристический рай (тропические леса, живописные плантации, Анды, старинные замки, красивейшее Карибское море), но не стоит обманываться — в Колумбии просто запредельный уровень криминала, при котором вас не только ограбят сразу же по прилету, но и похитят, чтобы потом требовать выкуп.

В Йемене с криминалом получше (ненамного), но в стране идет вооруженное противостояние между правительственными войсками и хуситами, так что если вы хотите посмотреть на объекты из списка памятников культуры ЮНЕСКО, то лучше подождать, пока война закончится.