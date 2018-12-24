На Аляске белый медведь подружился с собакой

Фото из открытых источников

Дружелюбного белого медведя, который не стал нападать на пытавшуюся поиграть с ним собаку, сняли на видео жители Аляски. Смотрите ниже видеоролик, опубликованный изданием Daily Mail.

На кадрах видно, как маленький (относительно огромного медведя) пес обнюхивает хищника и дружелюбно машет хвостом, а затем приглашает медведя поиграть, прыгая вокруг него.

Подобные взаимодействия заканчиваются обычно плохо — медведю ничего не стоит смертельно травмировать пса одним лишь движением лапы.

Но конкретно этот медведь, как видим, находился в хорошем настроении, так что собаке, можно сказать, повезло.

"Обычная прогулка с собакой превратилась во что-то очень необычное, когда в нашем поле зрения появился медведь. Я уже подумал было, что собаке конец, но нет, медведь не стал проявлять агрессию в ответ на предложение поиграть", — рассказывает хозяин животного.

Видеоролик, как уточняется, был снят тринадцатого декабря, на территории поселка Кактовик, что на Аляске.

Белые медведи, как вы уже догадались, здесь не редкость, поэтому местные жители относятся к ним, как к чему-то вполне обыденному. Меры предосторожности, впрочем, никогда не бывают лишними, т.к. не стоит забывать, что медведь — это одно из самых смертоносных творений природы.