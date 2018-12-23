Воскресенье 23 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Наталья Сергунина: грядущий Новый год на ВДНХ будут отмечать на пяти площадках

Наталья Сергунина: грядущий Новый год на ВДНХ будут отмечать на пяти площадках

Воскресенье, 23 Декабря 2018 11:32
Наталья Сергунина: грядущий Новый год на ВДНХ будут отмечать на пяти площадках Фото из открытых источников

Как рассказала заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина, в новогоднюю ночь ВДНХ выступит в статусе одной из главных московских праздничных площадок. Отметить это событие можно будет на пяти площадках Города зимы. Об этом сообщает портал ВДНХ.

 

В своем комментарии госпожа Сергунина рассказала о том, что на ВДНХ готовится масштабная праздничная программа. Для жителей и гостей Москвы будет организована возможность катания на коньках, командные игры флешмобы, концерт, фейерверк.

 

Также перед аудиторией парадом пройдут Деды Морозы из разных стран.

 

В Новый год катки на ВДНХ станут танцевальными площадками. На больших экранах гости смогут увидеть видеопоздравления от врачей, пожарных космонавтов — представителей тех профессий, которые работают даже в праздник, — сообщила Наталья Сергунина.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Вне политики   Теги Новости
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий…
США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщает РИА Новости со ссылкой…
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
Читайте также
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Плавучая установка, при помощи которой компания The Ocean Cleanup намеревалась очистить океан от пластикового мусора, не смогла ничего собрать. Авторы проекта говорят, что эксперимент провалился из-за низкой скорости буксиров, двигатели…
Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Телевизионные шоу про предсказателей даже в XXI веке не теряют своей привлекательности, люди ежедневно находят новые способы поверить в шанс предсказать судьбу. В интернете всплыла факсимильная копия газеты «Комсомольская правда»,…
Обнаружена новая опасность дефицита сна Обнаружена новая опасность дефицита сна Люди, страдающие от дефицита сна, склонны к употреблению вредной пищи в опасных объемах, и, соответственно, рискуют приобрести ожирение. К такому выводу пришли исследователи из Германии, подтвердившие свои предположения в рамках…
Тема дня
После ухода из Сирии США развязывают войну в Латинской Америке? После ухода из Сирии США развязывают войну в Латинской Америке?

Как я уже писал ренее, после того, как американский чиновник подтвердил, что в рамках решения презид...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.