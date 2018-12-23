Наталья Сергунина: грядущий Новый год на ВДНХ будут отмечать на пяти площадках

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Как рассказала заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина, в новогоднюю ночь ВДНХ выступит в статусе одной из главных московских праздничных площадок. Отметить это событие можно будет на пяти площадках Города зимы. Об этом сообщает портал ВДНХ.

В своем комментарии госпожа Сергунина рассказала о том, что на ВДНХ готовится масштабная праздничная программа. Для жителей и гостей Москвы будет организована возможность катания на коньках, командные игры флешмобы, концерт, фейерверк.

Также перед аудиторией парадом пройдут Деды Морозы из разных стран.

В Новый год катки на ВДНХ станут танцевальными площадками. На больших экранах гости смогут увидеть видеопоздравления от врачей, пожарных космонавтов — представителей тех профессий, которые работают даже в праздник, — сообщила Наталья Сергунина.