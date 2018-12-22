Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год

Телевизионные шоу про предсказателей даже в XXI веке не теряют своей привлекательности, люди ежедневно находят новые способы поверить в шанс предсказать судьбу. В интернете всплыла факсимильная копия газеты «Комсомольская правда», датированная 29 ноября 1996 года, содержащая в себе ряд пророчеств, которые напрямую затрагивают сегодняшнее положение дел в мире. Многие из предсказаний оказались достаточно точными.
В перечне предсказаний было указано на возможность появления в 2002 году аппарата, который будет выполнять функции факса, компьютера и телефона. Таким образом можно сделать вывод, что более 20 лет назад нам предсказали появление смартфонов и карманных ПК.
Пророчество содержит упоминание автомобилей, оснащённых бортовым компьютером, что тоже в наши дни стало осязаемым достижением прогресса.
Изданием также предполагалось появление к 2007 году функции автоматического перевода текста на все мировые языки при помощи компьютера. В этой части предсказание говорит правду.
Однако в статье обнаружен ряд прогнозов таких ожидаемых мировой общественностью событий, как вакцина от всех видов раковой болезни, появление высокоскоростных (1100 км/ч) поездов и запуск космического корабля, оснащённого магнитным двигателем. К сожалению, лекарство от рака до сих пор не найдено, самые быстрые поезда на свете передвигаются в два раза медленней, а магнитный двигатель для космического корабля так и не изобретён.
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