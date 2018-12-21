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Исследователи назвали три возраста одиночества человека

Пятница, 21 Декабря 2018 19:50
Исследователи назвали три возраста одиночества человека Фото из открытых источников

Независимо от пола, социального и семейного положения, каждый человек склонен время от времени считать себя покинутым. Учёные из Калифорнии определили, возрастные периоды, в которые люди склонны ощущать душевное одиночество наиболее остро – это 30 лет, далее 55 лет и в третий раз долгожителям повезёт почувствовать себя одинокими в возрасте 90 лет.     

 

В публикации текста работы исследователи отметили, что расценивают одиночество не как фактическое состояние, а лишь как разность между желаемыми и реальными социальными отношениями. 

 

Оценив результаты тестирования учёные отметили, что именно в обозначенных возрастных периодах люди испытывают смутные психологические состояния, будь то прощание с легкомысленностью в 30 лет, первые серьёзные проблемы со здоровьем в 55 или более объективный фактор того, что у доживших до 90 лет в силу естественных причин становиться ощутимо меньше близких людей рядом. 

 

Исследование в настоящий момент продолжается, целью учёных на этом этапе является нахождение профилактических мер от душевной пустоты. На сегодняшний день единственным лекарство от чувства одиночества является лишь всестороннее интеллектуальное и ментальное развитие человека.

 

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Иванова Мария Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Одиночество
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