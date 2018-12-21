Жителей Санкт-Петербурга предупредили о предновогодних пробках

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Нагрузка на транспортные системы Санкт-Петербурга достигнет максимума в новогодний период, так как северная столица является одним из самых популярных среди россиян городов для встречи Нового года. Представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предупредили петербуржцев и гостей города о значительных дорожных пробках, которые могут наблюдаться в канун Нового года.

Эксперты КРТИ говорят, что высокая нагрузка на транспортную инфраструктуру, фиксируемая в Санкт-Петербурге в предновогодний период — это привычное явление, которое стабильно проявляется в течение многих лет.

"Все дело в повышении уровня транспортной подвижности людей. Конец декабря — это время, когда люди пытаются успеть завершить накопившиеся за год дела, приобрести подарки, побывать в гостях у родственников, и так далее. Уровень подвижности населения, соответственно, растет примерно на двадцать процентов, что весьма значительно в масштабах такого большого города, как Петербург", — цитирует специалистов информационный ресурс "Инфореактор".

В праздничный период, кроме того, увеличивается использование личного транспорта, которым для ежедневных поездок в обычное время пользуется далеко не каждый автовладелец.

Все эти факторы накладываются на природный фактор — заснеженность, и в итоге пропускная способность дорог падает, и образуются пробки, вероятность которых стоит учитывать при планировании поездок.