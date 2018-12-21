Сотрудник УФСИН спас тонувшего в котловане с глиной слесаря

Сотрудник УФСИН РФ по Ульяновской области Иван Мартынов проявил настоящий героизм, когда без промедлений бросился на помощь слесарю, провалившемуся в глиняный котлован в ходе ремонта водопровода. О героическом поступке сотрудника УФСИН сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", ссылающееся на данные, опубликованные ведомством.
Происшествие имело место в селе Сосновка, что в Тереньгульском районе Ульяновской области — шестидесятилетний слесарь ремонтировал систему водопровода, находясь внутри котлована, однако в какой-то момент оказался завален влажной глиной.
Грунт, жертвой обвала которого стал пожилой мужчина, был насыщен водой, поэтому ситуация мгновенно приняла очень серьезный оборот — слесаря стремительно затягивало на дно, и действовать необходимо было быстро и решительно. Когда на помощь мужчине подоспел сотрудник УФСИН Иван Мартынов, над поверхностью глины виднелась только голова слесаря.
Иван оказался поблизости, т.к. находился в гостях у родителей, живущих по соседству. Мужчина стал откапывать попавшего в беду слесаря, используя лопату и собственные руки. Вызволив пленника глины по пояс, он обвязал его веревкой и вытащил из воронки.
Александр Адаев, глава администрации Белогорского сельского поселения, поблагодарил Ивана Мартынова за героизм, проявленный в критической ситуации, а управление УФСИН РФ по Ульяновской области вынесло своему подопечному благодарность.
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