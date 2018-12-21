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Стало известно, у скольких россиян новогодняя ёлка стоит до лета

Пятница, 21 Декабря 2018 10:01
Стало известно, у скольких россиян новогодняя ёлка стоит до лета Фото из открытых источников

Восьмое марта или девятое мая? Или, может быть, двенадцатое июня? Нет, речь идет не о любимом празднике, а о дне, когда даже самые стойкие россияне все-таки идут выбрасывать новогоднюю елку. Оказалось, что елка стоит до лета у четырех процентов жителей Российской Федерации.

 

Красиво, нарядно, да и вообще, тронешь ее — и не оберешься проблем в виде посыпавшихся иголок, так что пусть стоит, глядишь, и до следующего Нового года достоит — примерно так рассуждают самые приверженные новогодним традициям россияне, которых, согласно опросу компании Mars, произведенному по заказу Национальной системы платежных карт, оказалось всего четыре процента.

 

Маловато, конечно. Российское общество, очевидно, нуждается в просветительских инициативах, которые показали бы населению, как хорошо и полезно держать новогоднюю елку как можно дольше.

 

Потому что сейчас статистика, что называется, удручающая. Елки превозмогали и росли (попробуйте как-нибудь на досуге прорасти из-под земли, чтобы понять, каково это), чтобы простоять в квартирах россиян всего месяц (самый популярный вариант по словам 59% респондентов), прежде чем быть выброшенными. Еще 11% респондентов опроса заявили, что выбрасывают елку в марте.

 

Опрос, кстати, показал, сколько вообще россиян приобретают елку на Новый год. Восемьдесят два процента. Половина из них, при этом, предпочитает искусственные новогодние деревья.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости ёлка
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