32 процента российских компаний не будут проводить новогодние корпоративы

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Корпоративные торжества по случаю Нового года планируют далеко не все существующие в Российской Федерации компании — по данным опроса, осуществленного сервисом Rabota.ru, в этом году не будут проводить корпоративы примерно треть организаций.

Тридцать два процента компаний, как показал опрос, вообще не будут затевать ничего похожего на новогодний корпоратив, а пять процентов организаций решили перенести торжества на январь.

Еще шестьдесят восемь процентов компаний придерживаются традиционной политики и собираются провести корпоративы по случаю НГ до конца 2018-го.

Половина из них будет праздновать Новый год в рамках выездного мероприятия, оплачиваемого компанией, двадцать четыре процента компаний будут праздновать в офисе за счет организации, еще четырнадцать процентов отпразднуют в офисе за счет сотрудников, и еще десять процентов будут праздновать на выезде за счет сотрудников.

При этом, примерно треть опрошенных из числа намеревающихся праздновать НГ говорят, что планируют сократить расходы на торжества. Двадцать два процента, наоборот, будут праздновать Новый год с большим относительно прошлого года размахом.

Почти шестьдесят процентов российских работодателей не поздравляют своих сотрудников путем вручения премий или подарков, восемнадцать процентов выдают новогодние премии, тринадцать процентов дарят сувениры, а семь процентов работодателей предоставляют бонусный выходной.