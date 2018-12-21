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Ведущий радио спас дозвонившегося в эфир самоубийцу

Пятница, 21 Декабря 2018 09:01
Ведущий радио спас дозвонившегося в эфир самоубийцу Фото из открытых источников

Иэн Ли, ведущий британского радио Talk Radio, помог спасти человека, который твердо вознамерился свести счеты с жизнью. Ли держал дозвонившегося в эфир самоубийцу на линии в течении получаса, пока его искали спасатели.

 

По данным издания The Telegraph, радиоведущий предпринял все для того, чтобы мужчина на другом конце линии не отключился — и речь идет как об отключении от эфира, так и о потере сознания — речь самоубийцы время от времени прерывалась, однако Ли каждый раз возвращал его в чувства.

 

В течении получасовой беседы выяснилось, что самоубийца устал бороться со своим посттравматическим стрессовым синдромом, и решил уйти, чтобы не страдать больше.

 

Но перед смертью мужчина позвонил на Talk Radio, и это, внезапно, спасло ему жизнью — умело разговорив самоубийцу, Иэн Ли сумел разузнать, где он находится, а затем вызвал на место полицейских и врачей скорой помощи.

 

"Крис, ты должен сказать мне, на какой улице ты находишься, чтобы я смог направить к тебе помощь. Я знаю, что ты сумеешь пережить эту ночь и поговорить со мной завтра. Просто потому, что я люблю тебя, брат", — раз за разом повторял ведущий, пока окончательно не растрогал умирающего мужчину, и тот все-таки назвал адрес.

 

Криса удалось спасти, а ведущий, благодаря которому человек не отправился на тот свет, до сих пор пребывает под впечатлением. В полиции, тем временем, отмечают, что в декабре в Великобритании наблюдается традиционный всплеск числа суицидов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Радио
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