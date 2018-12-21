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Американка за год получила 56 тысяч долларов за объятия

Пятница, 21 Декабря 2018 08:47
Американка за год получила 56 тысяч долларов за объятия Фото из открытых источников

Жительница Соединенных Штатов Америки, работающая "профессиональной обнимальщицей", рассказала о своем необычном занятии, а также похвасталась довольно высоким доходом. Девушка, обнимающая людей за деньги, зарабатывает почти пятьдесят шесть тысяч долларов в год (это, согласно актуальному курсу, 3.7 млн рублей).

 

По данным издания The Daily Mail, проживающая в Филадельфии (штат Пенсильвания) двадцатичетырехлетняя американка по имени Сесилия Баэз находит своих будущих клиентов в интернете.

 

Девушка тратит на работу всего около пятнадцати часов в неделю, и зарабатывает за каждый час в среднем восемьдесят долларов. Само-собой, что Сесилии приходится не только обнимать своих клиентов, но и выслушивать рассказы об их жизни, а также понимающе поддакивать.

 

Баэз — не единственная представительница своей профессии. Девушка работает в компании, которая занимается предоставлением подобных услуг. Штат сотрудников компании насчитывает четыре сотни специально обученных людей.

 

"У моей работы практически нет минусов. Разве что — я бы хотела обниматься еще больше. Да, мне действительно нравится делать это, ведь я чувствую, что на самом деле помогаю своим клиентам и вдохновляю их изменить свои жизни к лучшему. Сеансы обниманий меняют и меня — я ощущаю, как становлюсь лучше", — с гордостью рассказывает американка, отмечая, что семья полностью поддерживает ее профессию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Объятия
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