Учёные: Женщины понижают голос, когда соревнуются за мужчину

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Европейские учёные в коллаборации с Британскими учёными выяснили взаимосвязь высоты тембра голоса у женщин в зависимости от желания обаять мужчину. В результате проведённого исследования выяснилось – когда женщина хочет понравиться мужчине, она неосознанно понижает тембр своего голоса.

Фокус-группа (возраст от 20 до 40 лет) во время мероприятия Speed dating (быстрое свидание) дала разрешение, на фиксацию своих действий во время свиданий. По результатам просмотра полученных материалов был обнаружен ряд общих закономерностей в поведении участников.

Многим известен тот факт, что мужчины склонны разговаривать более низким голосом с собеседником, который их привлекает, что в очередной раз подтвердилось в результате наблюдения за фокус-группой.

Неожиданным оказалось то, что девушки вели себя на свиданиях аналогичным образом, с небольшим отличием – девушки вели беседу подобным образом не с каждым симпатичным для них собеседником, а лишь с теми, чья привлекательность была отмечена также большинством участниц проекта. Ранее считалось, что женщины, желая произвести благоприятное впечатление на потенциального партнёра напротив, повышают оттенок своего голоса, дабы продемонстрировать свою феминность, однако в условиях конкуренции модель поведения меняется на противоположную.