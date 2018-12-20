В Москве стартовал флэшмоб #ВилкаДляОливье

Фото из открытых источников

Поклонники салата оливье начали приносить вилки на могилу знаменитого кулинара Люстена Оливье на Введенском кладбище в Москве. Инициатором этого почина стал Константин Максимюк, снявший недавно на могиле повара скандальный клип «Итоги года».

Он предложил россиянам принять участие во флэшмобе, который в будущем может стать полноценной традицией. Константин призвал всех желающих побывать на могиле Люсьена Оливье, оставить там вилку, сфотографировать ее и выложить фото в соцсети под хэштэгом #ВилкаДляОливье (https://prnt.sc/lwxr38).

Константин Максимюк пояснил, что вилка в знак уважения к автору самого любимого россиянами салата, будет знаковым предметом. Ведь она есть в каждом доме, ею все едят этот новогодний салат, а на могиле вилка не займет много места. Алкоголь и еду Константин исключил сразу, потому что, считает он, повар не одобрил бездумного расхода продуктов.

По словам Максимюка, увидев могилу Оливье, он был поражен, что люди никак не почитают известного повара. Ведь в других странах, например, на могилу Синатры приносят спиртное, Бродскому оставляют ручки, а на могилах иранских поэтов читают стихи. Так и пришла идея выразить уважение создателю рецепта зимнего салата с помощью вилки.