Джордж Буш – старший 10 лет тайно помогал мальчику с Филиппин

Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш — старший на протяжении десяти лет помогал филиппинскому мальчику, с которым его свела христианская благотворительная организация Compassion International.
Покойный Джордж Буш — старший не только помогал мальчику финансово, перечисляя деньги на его образование и питание, но и писал ребенку трогательные письма, в которых, вопреки всем правилам безопасности, раскрывал некоторые свои личные данные.
"Экс-президент пользовался псевдонимом, то есть ребенок считал, что ему пишет некий Дж. Уокер, но некоторые детали выдавали истинную личность отправителя писем — например, фотографии собаки Сэди из Белого дома, которые Буш — старший прикладывал к тексту", — отмечает канал CNN, обративший внимание на удивительную историю.
Джордж Буш — старший стал анонимным опекуном семилетнего филиппинца по имени Тимоти в 2002 году. В течение десяти лет экс-президент отправлял мальчику деньги и письма. Например, такие: "Дорогой Тимоти! Мы с тобой еще не знакомы, но мне уже кажется, что я тебя люблю. Мне семьдесят семь лет, я очень старый человек, но очень люблю детей. Я хочу быть твоим другом по переписке", — писал Джордж Буш — старший.
После того, как Тимоти исполнилось семнадцать лет, срок опекунства закончился, и организация Compassion International, которая была посредником между Бушем — старшим и мальчиком, перестала следить за судьбой филиппинца. Соответственно, что сейчас с Тимоти — в Compassion International не знают.
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