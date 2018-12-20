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Стилист Влад Лисовец рассказал, в чем встречать 2019 год

Четверг, 20 Декабря 2018 11:16
Стилист Влад Лисовец рассказал, в чем встречать 2019 год Фото из открытых источников

Стилист Влад Лисовец рассказал о создании новогоднего образа, который в хорошем смысле ослепит всех участников праздника. О том, как правильно одеваться для встречи Нового 2019-го года, со слов стилиста пишет издание Nation News.

 

Некоторые люди уверены, что для того, чтобы максимально эффектно встретить год Желтой Свиньи (им, как известно, является 2019-й), нужно выглядеть как желтая свинья, но это правило, основанное на старом дзен-буддистском принципе, вовсе не обязательно применять к такому веселому празднику, как Новый год. В общем, костюму желтой свиньи стоит предпочесть что-нибудь более элегантное и стильное.

 

"Женщинам нужно обратить внимание на женственные образы. Это любое приталенное платье, например, прямое и чуть ниже колена. Такой вариант будет смотреться беспроигрышно в любой ситуации. Или это может быть тонкое платье с открытой спиной. Тем, кто не любит платья, и отмечает Новый год дома, можно посоветовать однотонную футболку, юбку и кроссовки", — говорит Лисовец.

 

Если вы мужчина, то для создания праздничного образа хватит пиджака (или объемной водолазки), прямых джинсов и кроссовок. То есть, обычный стиль, дополненный условным пиджаком, приобретает праздничный оттенок. Можно надеть футболку, но не рубашку.

 

Рассуждая о праздничных прическах, стилист отметил, что это должна быть в первую очередь удобная прическа, то есть, не стоит делать с волосами что-то такое, что будет выглядеть слишком нарочито.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Новый год
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