Одним из лидеров «Рейтинга влиятельности Санкт-Петербурга» назван Грант Агасьян

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Грант Агасьян, основатель компании «Городские инновационные технологии» (ПАО «ГИТ»), признан одним из лидеров «Рейтинга влиятельности Санкт-Петербурга» в номинации «Городское хозяйство».

Более 120 экспертов определяли степень влиятельности людей по их способности добиться принятия нужного решения или реализации важной задачи в своей сфере или во всем городе, что оказывает большое воздействие на умы горожан.

Победителями рейтинга в ряде номинаций стали чиновники, представители медиа, предприниматели, депутаты, управленцы, строители, деятели в сфере коммуникаций, культуры и GR. Грант Агасьян получает премию уже второй год подряд. Возглавляемый им хаузинговый бизнес (управление жилым фондом) завоевывает лидирующие позиции не только в северной столице, но и в стране. Бизнесмен сделал С-Петербург основной площадкой нового бизнес-направления в жилищной отрасли, открыл путь для внедрения частных инвестиций в ЖКХ.

Как отметил Грант Агасьян, его хаузинговая компания совместно с властями региона готова продолжать необходимую работу по развитию в городе и области системы жилищно-коммунального обеспечения. ПАО «ГИТ» в сфере хаузинга также активно развивает свою деятельность во многих регионах РФ, реализуя проект создания крупнейшего федерального хаузингового оператора.