Роспотребнадзор предупредил россиян о токсичной красной икре

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Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека составили перечень рекомендаций по выбору красной икры, традиционно пользующейся повышенным спросом в преддверии новогодних праздников. Рекомендации по выборы красной икры появились на официальном сайте Роспотребнадзора.

Жителей Российской Федерации предостерегли от покупки деликатеса с рук — не стоит гнаться за дешевизной и приобретать икру в точках, у которых нет официального разрешения на реализацию продукции такого типа.

"Перед покупкой нужно внимательно ознакомиться с этикеткой — там должны быть данные о названии рыбы, а также дата фасовки и дата изготовления. Кроме того, на жестяной банке должны присутствовать: слово "Икра" (внезапно!), индекс рыбной промышленности "Р", номер завода и дата изготовления", — рассказывают сотрудники Роспотребнадзора.

Не стоит покупать икру, в составе которой присутствует добавка E-239 — уротропин. Это вещество было запрещено в России в 2008 году, так как находясь в кислой среде желудка, оно разлагается на ядовитые формальдегиды. Отдельные недобросовестные производители, тем не менее, все еще применяют токсичную добавку E-239 в своей продукции.

Для красной икры разрешены консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213 — отмечают в Роспотребнадзоре, добавляя, что качественная красная икра — это источник полезных белковых соединений, минеральных веществ и витаминов.