Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Эксперт объяснил рост числа скучающих по СССР россиян

Эксперт объяснил рост числа скучающих по СССР россиян

Среда, 19 Декабря 2018 14:39
Эксперт объяснил рост числа скучающих по СССР россиян Фото из открытых источников

Число граждан Российской Федерации, которые жалеют о распаде Советского Союза, заметно увеличилось — сотрудники "Левада-центра", завершившие соответствующий социологический опрос, говорят о росте количества ностальгирующих по СССР россиян на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

 

Леонтий Бызов из Института социологии Российской академии наук попробовал разобраться в причинах наблюдаемого феномена.

 

В России, согласно актуальным данным от "Левада-центра", по СССР скучают шестьдесят шесть процентов жителей. В прошлом году показатель был на уровне пятидесяти восьми процентов, а в минувшие десять лет не превышал шестьдесят один процент, то есть, в 2018 году почему-то произошел резкий скачок числа ностальгирующих.

 

Бызов, как сообщает издание Nation News, уверен, что причины заключаются в целой совокупности факторов, среди которых не последние роли принадлежат социально-экономическому кризису и международной политике.

 

"В нулевых годах уровень жизнь россиян значительно увеличился, и все подумали, что так будет всегда. Потом пришел спад, на фоне которого люди начали вспоминать СССР. Дефицит, тотальная несвобода и прочие негативные явления, характерные для Советского Союза, как правило, не вспоминаются, а вот "спокойную жизнь" позднего СССР вспоминают с теплотой. Не последнюю роль в усилении ностальгических настроений сыграли отношения между Россией и Украиной, на фоне которых жизнь в СССР в некоторой степени идеализируется", — говорит Бызов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости СССР
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул пост президента РФС Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги. "Виталий Мутко…
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
Читайте также
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год В наступающем 2019 году начнется новая мировая война, которая продлится двадцать семь лет. Об этом, как сообщает издание Dailystar, в свое время писал легендарный французский предсказатель Нострадамус. Упоминания 2019-го года…
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Плавучая установка, при помощи которой компания The Ocean Cleanup намеревалась очистить океан от пластикового мусора, не смогла ничего собрать. Авторы проекта говорят, что эксперимент провалился из-за низкой скорости буксиров, двигатели…
Ученые назвали все уникальные свойства яблок Ученые назвали все уникальные свойства яблок Яблоки — это одно из самых полезных творений природы (и, конечно же, селекции) — говорят зарубежные диетологи, перечислившие все уникальные свойства этих плодов. Результаты соответствующего исследования приводит издание "ПолитЭксперт". По…
Тема дня
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Названы катастрофические последствия керченской провокации Названы катастрофические последствия керченской провокации
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.