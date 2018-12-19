Эксперт объяснил рост числа скучающих по СССР россиян

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Число граждан Российской Федерации, которые жалеют о распаде Советского Союза, заметно увеличилось — сотрудники "Левада-центра", завершившие соответствующий социологический опрос, говорят о росте количества ностальгирующих по СССР россиян на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

Леонтий Бызов из Института социологии Российской академии наук попробовал разобраться в причинах наблюдаемого феномена.

В России, согласно актуальным данным от "Левада-центра", по СССР скучают шестьдесят шесть процентов жителей. В прошлом году показатель был на уровне пятидесяти восьми процентов, а в минувшие десять лет не превышал шестьдесят один процент, то есть, в 2018 году почему-то произошел резкий скачок числа ностальгирующих.

Бызов, как сообщает издание Nation News, уверен, что причины заключаются в целой совокупности факторов, среди которых не последние роли принадлежат социально-экономическому кризису и международной политике.

"В нулевых годах уровень жизнь россиян значительно увеличился, и все подумали, что так будет всегда. Потом пришел спад, на фоне которого люди начали вспоминать СССР. Дефицит, тотальная несвобода и прочие негативные явления, характерные для Советского Союза, как правило, не вспоминаются, а вот "спокойную жизнь" позднего СССР вспоминают с теплотой. Не последнюю роль в усилении ностальгических настроений сыграли отношения между Россией и Украиной, на фоне которых жизнь в СССР в некоторой степени идеализируется", — говорит Бызов.