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В Москве до марта 2019 запустят 181 автобус на природном газе

Среда, 19 Декабря 2018 13:55
В Москве до марта 2019 запустят 181 автобус на природном газе Фото из открытых источников

До конца марта 2019-го на улицах Москвы появится более ста восьмидесяти автобусов с двигателями на природном газе — об этом, со ссылкой на соглашение между правительством столицы и корпорацией "Газпром", сообщает издание "ПолитЭксперт".

 

О деталях важной транспортной инициативы рассказал Алексей Сучков, управляющий партнер группы компаний "АТС".

 

По его словам, общественный транспорт, работающий на газовом топливе, является гораздо более экономичным и безопасным для окружающей среды, чем традиционные дизельные или бензиновые автобусы.

 

"Преимущества автобусов на природном газе очевидны даже для рядовых обывателей — в первую очередь, это экологичность и экономичность. В рамках действующей в Москве государственной программы по замене старого общественного транспорта на новый, предусмотрено появление новых моделей автобусов, которые позволят обеспечить существенную экономию. Если сравнивать автобусы на природном газе с автобусами на бензине, то экономия составляет порядка трех сотен процентов. То есть, затраты на дополнительное обслуживание газовых установок будут полностью покрыты, а предприятия, работающие в сфере пассажирских перевозок, получат четко выраженный положительный экономический эффект", — говорит Сучков.

 

Согласно плану, в Москве появятся сто восемнадцать больших ЛиАЗ-5292 (салон этого автобуса способен вместить восемьдесят пять человек) и шестьдесят три еще более вместительных ЛиАЗ-6213 (пассажировместимость — до ста шестидесяти пяти человек!).

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости автобусы
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