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Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Среда, 19 Декабря 2018 08:50
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Фото из открытых источников

Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

 

По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12 процентных пунктов больше по сравнению с ноябрём 2017 года.

 

Никакой тоски по СССР сегодня не испытывает каждый четвёртый россиянин. Однако, по данным социологов, удельный вес таких опрошенных с 2015 года снижается: если три года назад о распаде Советского Союза совершенно не жалели 37% россиян, то через год - уже 28%, а в ноябре 2017 года - 26%.

 

Каждый второй (52%) из тех, кто сожалеет о распаде СССР, объясняет своё отношение "разрушением единой экономической системы", а 36% респондентов полагает, что люди потеряли чувство принадлежности к великой державе, отмечают в "Левада-центре".

 

По данным опроса, 60% россиян убеждены, что распада можно было избежать, что, как отмечают социологи, на 8 процентных пунктов больше, чем год назад.

 

В свою очередь, 27% респондентов считают, что распад Советского Союза был неизбежен, но таких опрошенных с каждым годом становится меньше (в ноябре 2015 года - 39%, в 2016 году - 33%, в 2017 - 29%).

 

Опрос был проведён 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

 

Союз Советских Социалистических республик (СССР, Советский Союз) был образован 30 декабря 1922 года. 26 декабря 1991 года, после событий августовского путча, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза.

 

В апреле 2005 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что крах СССР "был не только крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века, он стал настоящей драмой для россиян, миллионы наших соотечественников оказались за пределами российской территории, накопления были обесценены, старые идеалы разрушены".

 

В июне 2014 года В.Путин пояснил, что, говоря о распаде Советского Союза, имел в виду то, что он стал, прежде всего, гуманитарной катастрофой, "что в рамках Советского Союза все граждане, вне зависимости от этнической принадлежности, жили в едином государстве, а после распада СССР 25 млн русских людей неожиданно для себя вдруг оказались за границей". "Это не политическая, не идеологическая катастрофа, это чисто гуманитарная проблема. Оказались разрезанными семьи, люди остались без работы, без средств к существованию, без возможности нормально общаться друг с другом. В этом проблема", - сказал он.

 

А в марте 2018 года В.Путин заявил, что развал Советского Союза - это главное историческое событие, которое ему хотелось бы изменить.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги СССР
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