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Откуда и зачем мигранты едут в Россию?

Вторник, 18 Декабря 2018 14:18
Откуда и зачем мигранты едут в Россию? Фото из открытых источников

Восемнадцатого декабря по всему миру отмечают День мигранта, так что если у вас есть знакомые мигранты, не забудьте их поздравить. Тем временем, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации подготовили доклад, посвященный миграции.

 

В течение 2018-го года, по данным МВД, в Россию въехали шестнадцать миллионов граждан других государств. Подавляющее число этих граждан (почти шестьдесят шесть процентов) — выходцы из СНГ. Еще десять с половиной процентов приезжих (1.7 млн человек) — граждане Европейского союза.

 

Статистика, формируемая по миграционным потокам, является вполне симптоматичной и последовательной — говорит Алексей Мухин, руководитель Центра политической информации.

 

"Российская Федерация продолжает оставаться "центром притяжения" для граждан из стран бывшего Советского Союза. Что касается малого количества мигрантов из ЕС, то здесь на самом деле очень понятная картина — развитию миграционных потоков не способствует международная политическая ситуация. Это, очевидно, временные сложности, то есть, уже в самом обозримом будущем мы увидим увеличение числа европейцев, желающих посетить Россию", — цитирует политолога Федеральное агентство новостей.

 

Основные цели, с которыми мигранты прибывают в РФ — это, как и в прошлые годы, "частные визиты" и "работа по найму". Такие цели декларируют шестьдесят процентов мигрантов, приезжающих в Россию. Доля трудовой миграции, как отмечают в МВД, при этом постепенно растет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости мигранты
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