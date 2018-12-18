Вторник 18 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Россияне составили список дел к Новому 2019 году

Россияне составили список дел к Новому 2019 году

Вторник, 18 Декабря 2018 12:03
Россияне составили список дел к Новому 2019 году Фото из открытых источников

Опрос, произведенный среди пользователей социальных сетей сервисом бронирования жилья Tvil.ru, показал, какие дела запланировали жители Российской Федерации к Новому 2019 году. О результатах исследования пишет издание Nation News.

 

Самое главное дело, запланированное в преддверии Нового года большинством респондентов опроса — покупка подарков для родных и близких. Это дело упомянули тридцать три процента опрошенных граждан.

 

Еще одно очень важное предновогоднее дело — возвращение долгов. О необходимости расправиться с задолженностями вспомнили четырнадцать процентов опрошенных россиян.

 

Тринадцать процентов респондентов мыслят более глобально, и отмечают, что кроме погашения долгов, перед Новым годом нужно в целом завершить все накопившиеся в течение года дела.

 

Из других важных предпраздничных хлопот стоит отметить украшение елки, а также украшение себя — под последним пунктом подразумевается, например, посещение салона красоты. О елке и салоне красоты вспомнили двенадцать и восемь процентов опрошенных, соответственно.

 

Подобный опрос не мог не обойтись без таких обязательных предпраздничных дел, как написание письма Деду Морозу, приобретение свитера с оленем (вдруг Дед Мороз его не принесет) и приготовление имбирного печения. Поздравление с праздником друзей, по словам авторов опроса, можно даже не упоминать — это самое очевидное дело.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Новый год
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня сделан еще…
Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают роста цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет …
США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США не обладают возможностями для противодействия гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай. Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов, сообщает Fox News. — Китай и Россия разрабатывают…
Читайте также
Стало известно, что "убивает" желание заниматься любовью Стало известно, что "убивает" желание заниматься любовью Наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы "убивает" половое влечение — выяснили канадские ученые, опубликовавшие свои выводы на страницах издания Canadian Journal of Cardiology. "Известно, что либидо зависит от целого комплекса разнообразных…
Ученые назвали все уникальные свойства яблок Ученые назвали все уникальные свойства яблок Яблоки — это одно из самых полезных творений природы (и, конечно же, селекции) — говорят зарубежные диетологи, перечислившие все уникальные свойства этих плодов. Результаты соответствующего исследования приводит издание "ПолитЭксперт". По…
Знаменитый государственный Физтех-Лицей им. П.Л. Капицы станет платным Знаменитый государственный Физтех-Лицей им. П.Л. Капицы станет платным С 1 января 2019 года за учёбу в известном государственном Физтех-Лицее им. П.Л. Капицы города Долгопрудный придётся заплатить от 10 тысяч рублей. Подобное изменение станет возможным после ликвидацией ГОБУ и…
Тема дня
Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России? Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России?

Отношения между Израилем и Россией после трагедии с ИЛ-20 остаются в подвешенном состоянии. Представ...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.