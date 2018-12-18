Россияне составили список дел к Новому 2019 году

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Опрос, произведенный среди пользователей социальных сетей сервисом бронирования жилья Tvil.ru, показал, какие дела запланировали жители Российской Федерации к Новому 2019 году. О результатах исследования пишет издание Nation News.

Самое главное дело, запланированное в преддверии Нового года большинством респондентов опроса — покупка подарков для родных и близких. Это дело упомянули тридцать три процента опрошенных граждан.

Еще одно очень важное предновогоднее дело — возвращение долгов. О необходимости расправиться с задолженностями вспомнили четырнадцать процентов опрошенных россиян.

Тринадцать процентов респондентов мыслят более глобально, и отмечают, что кроме погашения долгов, перед Новым годом нужно в целом завершить все накопившиеся в течение года дела.

Из других важных предпраздничных хлопот стоит отметить украшение елки, а также украшение себя — под последним пунктом подразумевается, например, посещение салона красоты. О елке и салоне красоты вспомнили двенадцать и восемь процентов опрошенных, соответственно.

Подобный опрос не мог не обойтись без таких обязательных предпраздничных дел, как написание письма Деду Морозу, приобретение свитера с оленем (вдруг Дед Мороз его не принесет) и приготовление имбирного печения. Поздравление с праздником друзей, по словам авторов опроса, можно даже не упоминать — это самое очевидное дело.