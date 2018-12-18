Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год

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В наступающем 2019 году начнется новая мировая война, которая продлится двадцать семь лет. Об этом, как сообщает издание Dailystar, в свое время писал легендарный французский предсказатель Нострадамус.

Упоминания 2019-го года были обнаружены среди девяти с половиной сотен четверостиший с предсказаниями, из которых состоит известная книга Нострадамуса "Пророчества", опубликованная в середине шестнадцатого века.

Считается, что Нострадамус предсказал Большой пожар, случившийся в Лондоне в 1666 году, Французскую революцию 1789-го года, приход к власти в Германии Адольфа Гитлера, смерть Джона Кеннеди от выстрела убийцы, и даже террористические атаки 11-го сентября.

В общем, прогнозам Нострадамуса принято верить. Среди прогнозов на 2019 год, что печально, нет вообще ничего хорошего. Начало третьей мировой войны, беспрецедентное по масштабам землетрясение в Соединенных Штатах Америки, усиление глобального терроризма, экологические бедствия, и общий рост напряженности в мире — вот все, что Нострадамус обещает нам в наступающем году.

Прогнозы Нострадамуса записаны в причудливой форме, так что трактовать их можно по-разному. Соответственно, не факт, что все предсказанное французом обязательно сбудется. Компетентные эксперты, в частности, говорят, что начало третьей мировой войны — это довольно маловероятный (хотя и возможный) сценарий.