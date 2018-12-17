Автоэксперт рассказал, как не попасться в лапы мошенников на парковках

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Автомобильный эксперт Алексей Хресин рассказал о новом способе "развода", изобретенном излишне предприимчивыми гражданами, желающими заработать на неправильно припарковавшихся автомобилистах.

Последние, как сообщает информационный портал "Инфореактор", все чаще находят под дворниками своих машин своеобразные "письма счастья", оставленные мошенниками, требующими выкуп.

За что выкуп? За то, чтобы автор письма не донес в ГИБДД о факте нарушения правил парковки.

"Вы нарушили правила парковки (статья 12.19 КоАП), штраф за это составляет три тысячи рублей. Мы зафиксировали нарушение на фото (на нем отлично видно государственный номер вашей машины) и вышлем фотографию в ГИБДД, если в течение двух дней не получим от вас 490 рублей на QIWI-кошелек", — примерно так выглядит текст типичного письма счастья.

Хресин говорит, что идея далеко не нова, а особого смысла поощрять деятельность "бизнесменов" деньгами, пусть и относительно небольшими, нет.

"Раньше снимали номера и требовали за них деньги, теперь придумали вот это. Развод, как видим, шагнул вперед благодаря современным технологиям", — отметил эксперт.

Если вы припарковались на проезжей части, где действуют запрещающие знаки, то нарушение с большой вероятностью зафиксировал патруль ГИБДД, так что заплатив мошенникам, вы не получите освобождение от необходимости уплаты штрафа. Если речь идет о парковке, например, на газоне, то патруль мог и не зафиксировать нарушение, но смысла платить мошенникам, опять же, нет — говорит эксперт.