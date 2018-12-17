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Назван небоскрёб с самым быстрым в мире лифтом

Понедельник, 17 Декабря 2018 12:02
Назван небоскрёб с самым быстрым в мире лифтом Фото из открытых источников

Если вы хотите прокатиться на лифте с настоящим ветерком, то вам просто необходимо посетить самое высокое здание Республики Корея — небоскреб Lotte World Tower, который теперь может похвастаться новым престижным титулом — лифт здания был признан самым быстрым в мире.

 

По данным зарубежного издания Business Insider, при помощи суперскоростного лифта, который работает в южнокорейском небоскребе Lotte World Tower, можно подняться на сто двадцать первый этаж здания всего за шестьдесят секунд.

 

Путешествие в невероятно скоростном лифте является абсолютно безопасным для здоровья — то есть, вам не нужно быть космонавтом или надевать на себя специальный противоперегрузочный костюм, чтобы не потерять сознание от перегрузки — она находится в приемлемых пределах.

 

Сам по себе Lotte World Tower тоже полностью соответствует всем самым передовым стандартам безопасности — здание, в котором сто двадцать три этажа, не должно сложиться подобно карточному домику даже при девятибалльном землетрясении. Так, по крайней мере, говорят инженеры, проектировавшие небоскреб. Огромное здание, кроме того, защищено не только от подземных толчков, но и от воздушной стихии — его структурам не страшны даже такие ураганы, как наделавший много бед шторм "Катрина".

 

Власти Сеула ожидают, что теперь, после появления у небоскреба Lotte World Tower нового титула, здание будут посещать не менее шестидесяти миллионов человек в год.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости небоскреб
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